Суспільство

Зеленський прокоментував російський удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві
8 Липня 2024 13:50
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зеленський, київ, ракетний удар
Лікар тримаає на руках маленьку пацієнтку Охматдиту під час ракетної атаки / Telegram

Внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня була пошкоджена дитяча лікарня “Охматдит”. Один з корпусів зруйновано, під завалами ймовірно перебувають люди.

Президент України відреагував на російський терор у своєму Телеграмі.

“Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.

Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.”


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