Зеленський прокоментував пропозицію Путіна зустрітися у Москві

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна приїхати на переговори до Москви та назвав це спробою зірвати потенційні перемовини.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі “Коаліції рішучих” у Парижі.

Президент вважає, що пропозиція Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу: російський диктатор сказав це, аби зірвати потенційні перемовини.

За словами Зеленського, будь-які зустрічі мають закінчуватися результатом, бажано — завершенням війни.

“Коли хочеш, щоби зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. На зустрічі дорослі лідери такого рівня повинні виходити з якимось результатом”, — прокоментував Зеленський.