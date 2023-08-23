Політика

Зеленський прокоментував можливу відставку Резнікова

23 Серпня 2023 14:02
читать на русском →
Резніков, зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.

Про це Зеленский заявив під час пресконференції з прем’єром Фінляндії.

“Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази”, – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Серпня 2023 13:02

В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 (відео)
23 Серпня 2023 14:02

Зеленський прокоментував можливу відставку Резнікова
23 Серпня 2023 13:25

У Чехії чоловік напав на двох українок, дізнавшись їхню національність
23 Серпня 2023 12:34

Обшуки у ТЦК і ВЛК: поліція вилучила понад 10 тисяч медичних справ
23 Серпня 2023 11:47

Росіяни зруйнували “Шахедом” навчальний заклад Сумської області
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки