Політика

Зеленський про відведення військ з Авдіївки: “Росія нічого не захопила”

17 Лютого 2024 12:02
читать на русском →
зеленський, авдіївка
В.Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. 17 лютого 2024 / Фото DW

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент України Володимир Зеленський відповів на низку запитань, зокрема й про відведення Сил оборони з Авдіївки.

Відповідь на запитання про рішення військового командування відвести війська з Авдіївки:

“Правильне рішення зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей, військовослужбовців. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших воїнів. Ми вдячні партнерам. Будь-яка зброя, звісно, допомагає відновлювати справедливість і повертати територію України, але всі знають, що людина, військовослужбовець тримається, він звільняє будинки, людей…. Відійти на інші рубежі – не означає, що люди відійдуть на кілометри, що Росія щось захопила. Вона нічого не захопила, ми повинні розуміти. За два роки війни Росія намагалася на сході щось зробити, щось, вони знищили просто кілька невеликих населених пунктів. Але найголовніше, вони знищили просто наші життя. Вони скаженіють, вони розуміють, усвідомлюють, що їхні наступальні дії розпочалися в жовтні, і з жовтня вони атакували Авдіївку всіма озброєннями, всією своєю міццю. Тисячі російських військовослужбовців загинули, десятки тисяч. Ось чого домоглася Росія – виснаження армії. Це завдання, яке постійно виконують наші військовослужбовці. Зберегти життя наших людей – правильне рішення. Потім буде відновлення. Бракує зброї, будемо очікувати поповнення, але немає, на жаль, далекобійної зброї. У Росії є, а в нас дуже мало такого озброєння. Ось у чому вся правда. Тому наша головна зброя – військовослужбовці, люди, і ми розраховуємо на підтримку партнерів”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2024 13:09

Повітряні Сили ЗСУ збили три ворожих літака
17 Лютого 2024 12:39

Мінсоцполітики змінює правила виплат ВПО
17 Лютого 2024 12:02

Зеленський про відведення військ з Авдіївки: “Росія нічого не захопила”
17 Лютого 2024 09:42

Росіяни накрили артилерійським вогнем Липці під Харковом
17 Лютого 2024 09:27

Росія втратила за добу понад 1000 військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки