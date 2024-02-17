Зеленський про відведення військ з Авдіївки: “Росія нічого не захопила”

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент України Володимир Зеленський відповів на низку запитань, зокрема й про відведення Сил оборони з Авдіївки.

Відповідь на запитання про рішення військового командування відвести війська з Авдіївки:

“Правильне рішення зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей, військовослужбовців. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших воїнів. Ми вдячні партнерам. Будь-яка зброя, звісно, допомагає відновлювати справедливість і повертати територію України, але всі знають, що людина, військовослужбовець тримається, він звільняє будинки, людей…. Відійти на інші рубежі – не означає, що люди відійдуть на кілометри, що Росія щось захопила. Вона нічого не захопила, ми повинні розуміти. За два роки війни Росія намагалася на сході щось зробити, щось, вони знищили просто кілька невеликих населених пунктів. Але найголовніше, вони знищили просто наші життя. Вони скаженіють, вони розуміють, усвідомлюють, що їхні наступальні дії розпочалися в жовтні, і з жовтня вони атакували Авдіївку всіма озброєннями, всією своєю міццю. Тисячі російських військовослужбовців загинули, десятки тисяч. Ось чого домоглася Росія – виснаження армії. Це завдання, яке постійно виконують наші військовослужбовці. Зберегти життя наших людей – правильне рішення. Потім буде відновлення. Бракує зброї, будемо очікувати поповнення, але немає, на жаль, далекобійної зброї. У Росії є, а в нас дуже мало такого озброєння. Ось у чому вся правда. Тому наша головна зброя – військовослужбовці, люди, і ми розраховуємо на підтримку партнерів”.