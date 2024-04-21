Політика

Зеленський про “план Трампа”: Я не вірю чуткам

21 Квітня 2024 20:22
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формула миру, зеленський
Володимир Зеленський в програмі "Meet the Press" телеканалу NBC News / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував так званий «секретний план Трампа», про який повідомила The Washington Post, заявивши, що він передбачає завершення війни в Україні в тому числі «передачею Криму та Донбасу Росії».

«Чутки і різні плітки, я в це не вірю», – сказав Зеленський в ефірі програми «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News 21 квітня.

Президент також висловив сумнів у тому, що Владімір Путін погодиться на таке врегулювання і буде його дотримуватися й попередив: «Ви ніколи не можете довіряти Путіну».

«Стратегія закінчення війни має базуватися не на словах, які говорить Путін або інші люди з його оточення, а на чомусь дуже конкретному, на чомусь дуже відчутному в Україні, яка є незалежною і демократичною. Я впевнений, що в цьому зацікавлені всі. Всі політичні лідери, вони також зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною, суверенною і демократичною. У цьому зацікавлені як республіканці, так і демократи», – сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, що The Washington Post написала, що пропозиція Трампа щодо врегулювання війни полягає в тому, щоб «підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу Росії». WP заявила, що це стверджують люди (на умовах анонімності), які обговорювали це з Трампом або його радниками.

Пізніше в оточенні Трампа назвали повідомлення WP «фейком». Його радник Джейсон Міллер заявив, що журналісти «просто вигадують це», а Трамп не погодиться на мирний план, «поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти».


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Зеленський про “план Трампа”: Я не вірю чуткам
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