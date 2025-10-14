Зеленський про нічні атаки: головні цілі ворога – енергетика та цивільна інфраструктура

Президент Володимир Зеленський прокоментував у соцмережі нову хвилю російських ударів по Україні, назвавши їх продовженням повітряного терору проти міст та інфраструктури.

За словами глави держави, цієї ночі Росія випустила 96 ударних дронів, більшість із яких вдалося збити, однак частина все ж досягла цілей. «Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що атаки також були спрямовані на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Зокрема, на Кіровоградщині пошкоджено об’єкти цивільної та залізничної інфраструктури у двох селищах, на Сумщині – енергетичні об’єкти й підприємство, а на Донеччині – також поцілили у цивільні цілі.

Реклама

Реклама

Президент подякував усім службам, які працюють на місцях і відновлюють наслідки атак.

Зеленський наголосив, що світ здатен позбавити Москву можливості завдавати подібних ударів. «Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США, Європи, “сімки”», – сказав він.

Глава держави підкреслив, що Україна потребує достатньо систем ППО, щоб захистити небо від ракет, дронів і керованих авіабомб. «Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат», – підсумував Зеленський.