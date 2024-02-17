Політика

Зеленський пояснив, як повернути українських біженців додому

17 Лютого 2024 14:50
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В.Зеленський на безпековій конференції в Мюнхені / Фото ОПУ

Виступаючи сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зазначив, що відступ українських військовослужбовців з Авдіївки був необхідним для порятунку їхніх життів.

“Ми можемо повертати нашу землю. І Путін може програвати. І це вже не раз було на полі бою. Наші дії обмежені лише достатністю і далекобійністю нашої сили. Тобто тим, що залежить не від нас. І ситуація в Авдіївці є тому підтвердженням”, – заявив президент України.

За його словами, “утримання України в штучному дефіциті озброєння, зокрема в дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дає змогу Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій”.

Він знову нагадав про значення західних систем ППО для України.

“Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети”, – зазначив Зеленський. За його словами, “якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців”.

У своїй промові Володимир Зеленський також висловився про Володимира Путіна. “Буквально вчора він намагався послати нам усім чіткий сигнал, коли відкрилася Мюнхенська безпекова конференція – Путін убив ще одного лідера опозиції”, – сказав Зеленський. За словами президента України, “після вбивства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу російської держави”.


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