Зеленський пояснив, чому Україна не може поступитися територіями Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитися на територіальні поступки Росії, оскільки це лише створить для Володимира Путіна новий плацдарм для подальшої агресії проти Європи.

В інтерв’ю французькому виданню Le Point глава держави наголосив, що поступки не принесуть миру, а навпаки — відкриють ворогу шлях до нових нападів.

“Путін захопив Крим, щоб використати його для захоплення півдня. У 2014 році він зайняв частину сходу, аби підготувати повну окупацію регіону. Якщо завтра ми підемо з Донбасу, чого не буде, ми залишимо відкритим напрямок на Харків та Дніпро”, — сказав президент.

Зеленський закликав європейців мислити ширше й уявити, що сталося б, якби Кремль реалізував свій первісний план і захопив усю Україну. За його словами, у такому випадку Росія використала б українські території для нових атак.

Президент підкреслив, що від стійкості України залежить, де проходитиме східний кордон Європи.

“Якщо Україна не втримається, цей кордон може опинитися у Польщі або навіть Німеччині”, — зазначив він.