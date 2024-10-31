Зеленський пояснив, чому Польща відмовилась збивати ракети, які летіли в їх напрямку 

Польща відмовилась від прохання Зеленського збивати ракети, які летіли у їх напрямку, через відсутність підтримки НАТО.

Про це на пресконференції під час свого візиту на Закарпаття, розповів президент України Володимир Зеленський.

“Кожна з країн-сусідів, які є в НАТО, бояться зробити рішення і залишитись на самоті в цьому рішенні. Наприклад з Польщею у нас добросусідські відносини. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі, там у нас Стрий, газосховища. Від цього газопостачання залежить країна, життя наше, особливо взимку. Ми просили – просто захистіть Стрий. Бо нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища. Поляки не збивають”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що Польща була готова це робити, якби в цьому рішенні поляки були не самі, а мали підтримку НАТО.

За словами Зеленського, він розмовляв на цю тему з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, однак результату це не дало.