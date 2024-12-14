Зеленський повідомив про застосування Росією солдатів з Північної Кореї на фронті

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Росія почала використовувати солдатів з Північної Кореї в операціях на фронті. За попередніми даними, північнокорейців включають до зведених підрозділів російських військ та використовують їх у штурмах у районах Курської області. Втрати серед цієї категорії вже є помітними.

Зеленський підкреслив, що цей крок є спробою Москви втягнути ще одну країну у війну та значно ескалувати конфлікт. Президент зазначив, що Росія ігнорує заклики до деескалації, в тому числі від Китаю, Бразилії та інших країн. Він також наголосив, що Україна буде активно захищатися, зокрема проти північнокорейських солдатів.

Додатково, Зеленський анонсував, що наступного тижня Україна планує продовжити роботу з європейськими партнерами для посилення санкцій проти Росії, підтримки оборони України та розвитку спільної оборони Європи.