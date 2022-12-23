Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва після візиту до США.

Вранці 23 грудня він розмістив у своєму телеграм-каналі відео з робочого кабінету.

«Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги», – сказав президент.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Дорогою до України Зеленський у Польщі зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.