Політика

Зеленський повернувся до Києва

23 Грудня 2022 11:12
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Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва після візиту до США.

Вранці 23 грудня він розмістив у своєму телеграм-каналі відео з робочого кабінету.

«Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги», – сказав президент.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США.

Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Дорогою до України Зеленський у Польщі зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.


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