Зеленський поспілкувався з прем’єром Канади

Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на полі бою та зміцнення Української ППО з прем’єром Канади Джастіном Трюдо у телефонній розмові.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Telegram-канал Зеленського

“Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української системи ППО, а також збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА”, – зазначив президент.

Він подякував Джастіну Трюдо за оборонну й фінансову підтримку з боку Канади і назвав багаторічну канадську програму допомоги “надзвичайно важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги”.

Зеленський подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії та за ініціативу щодо створення міжнародної коаліції для повернення українських дітей, викрадених Росією.

“Обговорили наші спільні кроки для реалізації цієї ініціативи”, – повідомив Зеленський.

Крім того, він подякував за рішення Канади допомогти Україні у фінансуванні другої черги будівництва музею Голодомору-геноциду та обговорив з Трюдо ситуацію на Близькому Сході.