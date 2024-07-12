Політика

Зеленський поспілкувався з Макроном
12 Липня 2024 10:15
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зеленський, макрон
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / ОПУ

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Франції Еммануелем Макроном питання  наступного пакету військової допомоги.

Про це інформує глава Української держави в Телеграмі.

«На полях саміту НАТО разом із Президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакету, безпекову співпрацю та навчання наших військових», – написав він.

Зеленський висловив вдячність президенту Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку.


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