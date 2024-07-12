Зеленський поспілкувався з Макроном

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Франції Еммануелем Макроном питання наступного пакету військової допомоги.
Про це інформує глава Української держави в Телеграмі.
«На полях саміту НАТО разом із Президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакету, безпекову співпрацю та навчання наших військових», – написав він.
Зеленський висловив вдячність президенту Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку.