Політика

Зеленський поспілкувався з Ердоганом 
25 Вересня 2024 07:30
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Ердоган, зеленський
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган / ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорив, зокрема, питання свободи судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє Зеленський у telegram.

Зеленський зазначив, що обговорив з Ердоганом подальший розвиток стратегічного партнерства.

“Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.

Обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули”.


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