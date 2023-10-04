Зеленський поспілкувався з Будановим

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор на якому заслухав звіти розвідників та міністра внутрішніх справ, а також провів нараду з головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим.
Про це він повідомив у Телеграм-каналі.
“Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів.
Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується”, — зазначив президент.
Зеленський також заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки СБУ і звіт міністра внутрішніх справ, зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів
“Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом”, — написав він.