Політика

Зеленський поспілкувався з Будановим

4 Жовтня 2023 16:30
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розвідка, зеленський, буданов

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор на якому заслухав звіти розвідників та міністра внутрішніх справ, а також провів нараду з головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі.

“Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. 

Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується”, — зазначив президент.

Зеленський також заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки СБУ і звіт міністра внутрішніх справ, зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів

“Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом”, — написав він.


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