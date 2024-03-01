Політика

Зеленський показав прем’єр-міністру Нідерландів Рютте, яких руйнувань росіяни завдали Харкову

1 Березня 2024 18:01
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зеленський, Нідерланди
Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів, яких руйнувань росіяни завдали Харкову / Фото: ОП

Харків відвідали прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

Делегація відвідала будівлю Харківської обладміністрації, яку росіяни розбили 1 березня 2022 року двома ракетними ударами, будинок на вулиці Академіка Проскури у Київському районі, де 23 січня під завалами загинули дві родини. Відео візиту Зеленський опублікував у соцмережах.

“Пройшлися Харковом, місцями влучань російських ракет. Звичайні будинки, розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал. І потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв”, — сказав Зеленський у зверненні.

“З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тисяч будівель. Школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви. Місто понівечене російськими обстрілами, але точно нескорене. Ми працюємо з партнерами, щоб дати більше захисту людям, місту та регіону”, — сказано у повідомленні.


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