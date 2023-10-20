Зеленський поговорив з канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, подякував за підтримку України, обговорили ситуацію на фронті та Близькому Сході.

Про це Глава держави розповів у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Провів розмову з Федеральним канцлером Олафом Шольцом і подякував йому за підтримку з боку Німеччини. Наші домовленості в Гранаді успішно виконуються. Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них”, – написав Зеленський.

Президент поінформував Федерального канцлера про поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі наступальні спроби Росії та її катастрофічні втрати під Авдіївкою.