Політика

Зеленський поговорив з канцлером Німеччини

20 Жовтня 2023 17:06
читать на русском →
зеленський, шольц

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, подякував за підтримку України, обговорили ситуацію на фронті та Близькому Сході.

Про це Глава держави розповів у Телеграмі, передає Укрінформ. 

“Провів розмову з Федеральним канцлером Олафом Шольцом і подякував йому за підтримку з боку Німеччини. Наші домовленості в Гранаді успішно виконуються. Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них”, – написав Зеленський.

Президент поінформував Федерального канцлера про поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі наступальні спроби Росії та її катастрофічні втрати під Авдіївкою.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2023 19:18

Ще один облгаз Фірташа відтепер контролюється “Нафтогазом”
20 Жовтня 2023 16:27

Розслідування завершено: до суду направлений обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла
20 Жовтня 2023 13:41

У центрі Києва невідомі люди з ножем напали на військового
20 Жовтня 2023 11:47

Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ
20 Жовтня 2023 11:39

Китай масово продає Росії дрони та стрілецьку зброю
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки