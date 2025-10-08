        Новини

        Зеленський погодив СБУ плани асиметричних відповідей на російську агресію

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 20:29
        читать на русском →
        Володимир Зеленський / Скриншот з відео
        Володимир Зеленський / Скриншот з відео

        Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що провів нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком, під час якої обговорили результати роботи СБУ та плани подальших операцій.

        «Я погодив Службі деякі плани — асиметричні наші відповіді на російську війну», — зазначив Зеленський.

        Глава держави також подякував бійцям Центру спеціальних операцій «А» СБУ, які беруть участь у бойових діях на фронті, зокрема на Покровському напрямку та в інших районах ведення боїв.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, президент заслухав довгу доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка тривала майже годину. Обговорювали ситуацію на всіх фронтових напрямках, підготовку українських бригад і питання забезпечення військ.

        Зеленський окремо звернув уваги на перебіг Добропільської контрнаступальної операції, у межах якої, за його словами, російська армія втратила понад 12 тисяч військових, із них понад 7200 — безповоротно.

        Президент подякував українським захисникам, які тримають оборону під Куп’янськом і на Новопавлівському напрямку, де тривають активні оборонні дії.

        Зеленський підкреслив, що Україна продовжує посилювати свої сили оборони та готувати нові, нестандартні кроки у відповідь на агресію Росії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини