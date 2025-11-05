Зеленський подякував спецпризначенцям та іншим підрозділам за дії в районі Покровська

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час доповідей від військових та керівника СБУ заслухав інформацію про ситуацію в районі Покровська. Він відзначив «системну й дуже результативну» роботу спецпризначенців Центрального спецпідрозділу «А» СБУ, які, за словами президента, знищують російських окупантів та їхню техніку «в районах Покровська, у самому місті також».

«Дякую, хлопці, за ефективність», — сказав Зеленський у черговому зверненні.

Глава держави також відзначив результати інших підрозділів, які воюють на цьому напрямку, зокрема штурмові підрозділи, операторів Сил безпілотних систем, Нацгвардію, Військову службу правопорядку та ГУР. «Дякую всім вам! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні!» — заявив президент.

