Політика

Зеленський подякував Шольцу за додаткові системи ППО

13 Квітня 2024 17:18
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Patriot, німеччина, зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем / Фото ОПУ

Глава Української держави Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання додаткової системи Patriot, систем IRIS-T й Skynex, ракет і набоїв до наявних зенітно-ракетних систем.

«Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад», – написав Зеленський у соцмережі.

Він також розповів про поточну ситуацію в енергетиці, особливо на Харківщині, а також в інших постраждалих регіонах і про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони, повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував за підтримку чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України й підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня.


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