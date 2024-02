Зеленський подякував британському королю за увагу до долі українців

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Великої Британії Карлу за увагу до долі українців. У своєму акаунті в мережі Х (колишній твіттер) Зеленський відповів на суботній пост британської королівської сім’ї, в якому опубліковано звернення Карла у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Від імені українського народу я висловлюю нашу найглибшу вдячність Його Королівській Величності королю Карлу III. Увага Його Величності до долі українців і нашої боротьби за свободу залишиться в пам’яті України на багато поколінь”, – написав Зеленський.

On behalf of the Ukrainian people, I convey our deepest gratitude to His Royal Majesty King Charles III. His Majesty’s attention to the fate of Ukrainians and our struggle for freedom will be remembered in Ukraine for generations.