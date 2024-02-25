Політика

Зеленський подякував британському королю за увагу до долі українців

25 Лютого 2024 10:32
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зеленський, чарльз
Принц Уельський і його дружина Камілла під час зустрічі з членами української громади та волонтерами, які допомагають у гуманітарній діяльності. Березень, 2022 / Фото Getty Imsges

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Великої Британії Карлу за увагу до долі українців. У своєму акаунті в мережі Х (колишній твіттер) Зеленський відповів на суботній пост британської королівської сім’ї, в якому опубліковано звернення Карла у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Від імені українського народу я висловлюю нашу найглибшу вдячність Його Королівській Величності королю Карлу III. Увага Його Величності до долі українців і нашої боротьби за свободу залишиться в пам’яті України на багато поколінь”, – написав Зеленський.

У своєму суботньому зверненні Карл, зокрема, заявив: “Незважаючи на неймовірні страждання і біль, якого їм завдають, українці продовжують демонструвати героїзм”. Він також нагадав про свої численні зустрічі з українцями, а також із президентом України та його дружиною.


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