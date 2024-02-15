Політика

Зеленський планує візит до Німеччини та Франції 16 лютого 

15 Лютого 2024 12:16
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німеччина, зеленський, франція
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / ОПУ

У п’ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію і підпише з Макроном двосторонню угоду з безпеки.

Про це повідомляє L’Express з посиланням на французьку президію, передає Еспресо.

Президенти Франції Емманюель Макрон і президент України підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.

“Ця угода слідує зобов’язанням, які були взяті у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року”, – заявили у французькій президії. 

Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п’ятницю 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.

17 лютого український президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

“Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів”, – йдеться у повідомленні. 


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