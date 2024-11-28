Зеленський планує поговорити з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю планує провести телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні глави держави.

“Сьогодні керівник ГУР Кирило Буданов доповідав про наміри Росії щодо можливих ракетних ударів. Вчора я обговорював ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а сьогодні мав розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Завтра заплановано діалог із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Ми маємо спільно реагувати на спроби Росії загострити ситуацію та затягнути війну”, – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна та її партнери прагнуть миру, але водночас необхідно зміцнювати позиції, як українські, так і союзників.



“Будь-який російський шантаж має отримувати жорстку відповідь, яку Путін справді заслуговує. Потрібно також бачити перспективу завершення війни справжнім миром – разом із США, Європою та іншими партнерами. Це має бути мир, досягнутий завдяки силі, а не чергова катастрофа, коли один диктатор у Москві протягом 25 років нав’язує свої умови світу за допомогою ракет”.

Зеленський підкреслив, що лише спільна рішучість міжнародної спільноти здатна покласти край війні та забезпечити стійкий мир.