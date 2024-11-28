Зеленський підписав закон про підвищення податків

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків, який набуде чинності 1 грудня.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Закон було підписано Президентом і повернуто до Верховної Ради того ж дня. Затвердження цього документу дозволить Україні отримати додаткові фінансові ресурси для закупівлі зброї та амуніції, а також для виплати зарплат військовим.

Серед основних змін, передбачених законом:

50% податок на банки;

підвищення мінімального податкового зобов’язання для земель;

25% податок на прибуток для фінансових компаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

збільшення ренти на видобуток щебеню.

Однак, народні депутати відхилили пропозицію щодо підвищення військового збору, і він залишиться на рівні 1,5% замість запропонованих 5%.