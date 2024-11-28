Зеленський підписав закон про підвищення податків

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків, який набуде чинності 1 грудня.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Закон було підписано Президентом і повернуто до Верховної Ради того ж дня. Затвердження цього документу дозволить Україні отримати додаткові фінансові ресурси для закупівлі зброї та амуніції, а також для виплати зарплат військовим.
Серед основних змін, передбачених законом:
- 50% податок на банки;
- підвищення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Однак, народні депутати відхилили пропозицію щодо підвищення військового збору, і він залишиться на рівні 1,5% замість запропонованих 5%.