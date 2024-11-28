Економіка

Зеленський підписав закон про підвищення податків
28 Листопада 2024 17:20
читать на русском →
зеленський, податок
Володимир Зеленський / ОПУ

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків, який набуде чинності 1 грудня. 

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Закон було підписано Президентом і повернуто до Верховної Ради того ж дня. Затвердження цього документу дозволить Україні отримати додаткові фінансові ресурси для закупівлі зброї та амуніції, а також для виплати зарплат військовим.

Серед основних змін, передбачених законом:

  • 50% податок на банки;
  • підвищення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • збільшення ренти на видобуток щебеню.

Однак, народні депутати відхилили пропозицію щодо підвищення військового збору, і він залишиться на рівні 1,5% замість запропонованих 5%.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Листопада 2024 17:20

Зеленський підписав закон про підвищення податків
28 Листопада 2024 16:27

Переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми за коригування ворожих ударів
28 Листопада 2024 15:46

Атака на Херсон: у місті кілька днів може не бути світла
28 Листопада 2024 14:16

Правоохоронці викрили масштабну аферу з закупівлі військової форми
28 Листопада 2024 12:22

Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки