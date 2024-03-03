Політика

Зеленський: Під завалами будинку в Одесі можуть бути діти

3 Березня 2024 14:06
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одеса, зеленський
Одеса. Триває рятувальна операція на місці російського удару по багатоповерхівці / Фото ДСНС

Рятувальна операція в Одесі на місці влучання російського «шахеда» триває. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, загалом залучено 215 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. “Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким”, – написав Зеленський у соцмережі.

Президент запевнив, що усім постраждалим надається необхідна допомога.

“Пʼятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку”, – заявив Зеленський.

Він також подякував всім, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей, допомагає пораненим. “І я дякую кожному й кожній, хто знищує окупантів, російську техніку та логістику”, – написав він.


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