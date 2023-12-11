Політика

Зеленський під час свого візиту до США виступить зі зверненням у сенаті

11 Грудня 2023 17:23
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зеленський, сша

12 грудня вранці президент Володимир Зеленськийв ході свого візиту до США виступить зі зверненням на засіданні американських сенаторів. Також український лідер проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Bloomberg

За інформацією видання, Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.


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