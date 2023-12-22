Зеленський обговорив з Умєровим мобілізацію та демобілізацію військових

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій вони обговорили питання мобілізації та демобілізації.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

“Провів нараду з міністром оборони та командою. Готуємо розв’язання тих питань, які ставлять наші підрозділи, наші бойові бригади. Питання мотивації, питання визначеності, питання термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях, а люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити”, — сказав Зеленський.