Суспільство

Зеленський обговорив з Умєровим мобілізацію та демобілізацію військових

22 Грудня 2023 20:42
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мобілізація, зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій вони обговорили питання мобілізації та демобілізації.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

“Провів нараду з міністром оборони та командою. Готуємо розв’язання тих питань, які ставлять наші підрозділи, наші бойові бригади. Питання мотивації, питання визначеності, питання термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях, а люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити”, — сказав Зеленський.


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