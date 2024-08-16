Політика

Зеленський обговорив з Радою церков та релігійних організацій законопроєкт про заборону УПЦ МП
16 Серпня 2024 20:43
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Президент Володимир Зеленський обговорив з Радою церков та релігійних організацій законопроєкт про заборону УПЦ МП. За його словами, підтримка з їхньої сторони у цьому питанні є.

“Вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. верховній раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Але подальший розгляд законопроєкту фактично став на паузу.

15 серпня президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися для розгляду “деяких важливих законодавчих ініціатив”, згадавши про “духовну незалежність”.


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