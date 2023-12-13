Політика

Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії захист мореплавства та українських міст

13 Грудня 2023 13:55
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зеленський, норвегія

резидент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере (Jonas Gahr Støre) питання міждержавної співпраці, а також захисту вільного мореплавства в контексті дій РФ у Чорному морі.

“Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорили те, що важливо для нас обох, загальний перебіг цього дня і нашу двосторонню роботу – України з Норвегією. Підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море й наші порти, захист наших міст від терору… Дякую всьому уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству!”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Норвегія є одним з лідерів у підтримці України. “Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими – вони є прикладом для інших, прикладом лідерства”, – наголосив президент України.


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