Зеленський обговорив із міністром транспорту США розвиток транспортних можливостей

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджеджем, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Як наголосив глава держави, візити американських високопосадовців до України є потужним сигналом її незмінної підтримки з боку американського народу, президента, його адміністрації, Конгресу та обох партій.

“Ми вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку в питаннях відбудови. Це справді важливо для України, яка щодня відчуває на собі варварські атаки ракетами й дронами, що їх завдає держава-агресор. Однак завдяки таким надійним союзникам, як США, ми щодня стаємо сильнішими в протидії цьому злу”, – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій із відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Сторони, зокрема, обговорили перспективи подальшого розвитку альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі для транспортування української експортної продукції. Президент наголосив, що військова підтримка з боку Сполучених Штатів критично необхідна для надійного захисту цього коридору від російських атак.

“Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги”, – акцентував глава держави.

Було також обговорено перспективи налагодження спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу.