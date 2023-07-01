Зеленський не зміг назвати точні цифри загиблих на війні

Точна кількість жертв серед мирного населення, які загинули через російське вторгнення, невідома – немає достовірної інформації з окупованих Росією територій, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю El Mundo.

“Я не можу говорити про конкретні цифри. Ви повинні розуміти, що я узагальнюю свою відповідь. Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки поранених. Щодо мирного населення, ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо загиблих людей на окупованих Росією територіях”, – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна не може вірити словам росіян, особливо якщо це стосується окупованих територій. “Скрізь, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Бучу, Ірпінь, Бородянку… Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у підвалах. Я не можу сказати цифри”, – зазначив президент.

Зеленський вважає, що втрати Росії у війні більші, ніж втрати України. “Можу сказати, що в Росії набагато більше втрат, вони навіть множать наші. Питання не тільки в тому, скільки у нас смертей, а й у тому, скільки життів нам вдалося захистити. Мене цікавить саме це”, – сказав Зеленський.