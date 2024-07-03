Політика

Зеленський не підтримав “мирний план” Орбана
3 Липня 2024 12:33
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зеленський, орбан
Ілюстративне фото / AP

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що президент України відкинув запропоноване ним “перемир’я” України з Росією із замороженням поточної лінії фронту та висловив сумнів у логіці даного плану.

Про це повідомляє стаття “ЄвроПравди” про візит угорського лідера в Україну та його цілі.

У заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин Орбан сказав, що пропонував Зеленському невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз, що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

Він додав, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

Згодом в інтерв’ю пропутінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією і взяв у Орбана інтерв’ю після зустрічей, угорський лідер підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею “негайного перемир’я”.

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. 

Подібні перемир’я “не були добрими для України”, переказав його слова Орбан.


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