Політика

Зеленський: “Не готовий віддавати 500 мільярдів. Ми домовлялися з Байденом, що це був грант”
23 Лютого 2025 17:40
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Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві / Скриншот трансляції
Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві / Скриншот трансляції

На пресконференції в Києві Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий визнавати американські гранти як борг і віддавати суму в 500 мільярдів доларів, яку запропонували США у новому варіанті угоди щодо корисних копалин.

Зеленський підтвердив, що в рамках цієї угоди США поставили вимогу отримати 100% надбавки на надану допомогу, що, за словами президента, становить 500 мільярдів доларів.

“Це будуть виплачувати десять поколінь українців. Я цього не підписую”, — підкреслив він.

Президент додав, що стало зрозуміло, що мова йде не про інвестиції, а про борг. “Якщо ці гроші йдуть у фонд, і нічого з-за кордону не приходить, а ми віддаємо борг… Ми не визнаємо борг у 500 мільярдів доларів, у нас було 100, але я і борг у 100 мільярдів не визнаю і не буду фіксувати. Ми домовлялися з Байденом, що це був грант, грант — це не борг”, — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що війна обійшлася Україні в 320 мільярдів доларів: з яких 120 мільярдів вклав самі українці, 100 — Європа та партнери, і ще 100 — США. “Ми не повинні віддавати борг”, — сказав Президент.

Зеленський також висловив бажання вести переговори “на своєму столі” за участі Європи, а не тільки США та Росії. Він підкреслив, що посередництво у цьому питанні не дасть результату.

“Я хочу зрозуміти, що відбувається, щоб Україна була сильною за столом переговорів. Я хотів би з ним (Трампом) поговорити щодо контингенту після закінчення війни”, — додав він.

Зеленський також заявив, що в обмін на економічну угоду США повинні “зупинити Путіна” і надати “стопроцентну захисту неба над Україною”.

Президент також сказав, що готовий залишити свою посаду, якщо це принесе мир. «Я також готовий поміняти посаду на НАТО, я не збираюся бути при владі десятиліття», – заявив Зеленський.


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