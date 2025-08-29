Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України — армія, НАТО та санкційний тиск на Росію.

Про це він заявив на брифінгу 29 серпня.

Перший блок стосується армії: йдеться про збереження нинішньої чисельності військових та їх забезпечення зброєю за рахунок українського, європейського та американського виробництва.

Другий блок — співпраця з НАТО. Президент зазначив, що попри відсутність рішення щодо членства, Україна розраховує на “НАТО-подібні” гарантії від партнерів. За його словами, потрібно досягти домовленостей на рівні лідерів держав, а вже потім деталізувати їх на військовому рівні.

Третій блок — санкційна політика. Зеленський підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію та використання заморожених російських активів для відновлення України. Він також додав, що важливим елементом безпеки є майбутнє членство України в ЄС, яке дасть і політичні, і економічні гарантії.

Глава держави також висловився щодо завершення війни. На його думку, вона може закінчитися військовим або дипломатичним шляхом, але наразі ані Україна, ані Росія не мають достатніх сил для перемоги виключно на полі бою.

“Дипломатичний шлях може бути швидшим, бо означає менше вбивств і втрат”, — зазначив Зеленський.