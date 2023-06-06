Зеленський назвав підрив Каховської ГЕС терактом

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Він нагадав, що цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

“Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс”, – написав він у Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. “До жорсткої відповідальності”, – наголосив він.