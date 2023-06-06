Політика

Зеленський назвав підрив Каховської ГЕС терактом

6 Червня 2023 11:39
54
читать на русском →
зеленський, рнбо, каховка

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Він нагадав, що цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

“Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс”, – написав він у Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. “До жорсткої відповідальності”, – наголосив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Червня 2023 14:00
78

Як Україна та світ реагують на підрив Каховської ГЕС
6 Червня 2023 15:13
0

З’явився супутниковий знімок знищеної Каховської ГЕС
6 Червня 2023 12:12
65

З аміакопроводу на Харківщині витекли 134 т речовини
6 Червня 2023 11:39
54

Зеленський назвав підрив Каховської ГЕС терактом
6 Червня 2023 11:05
125

На Херсонщині вода викидає на берег міни
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
усі думки