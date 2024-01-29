Суспільство

Зеленський назвав одне з головних завдань на 2024 рік

29 Січня 2024 21:14
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дрони, зеленський

Випереджати ворога у якості роботи з дронами – виробництво, постачання і забезпечення підрозділів – одне з головних завдань року.

Про це заявив президент Україні Володимир Зеленський у відеозверненні.

На ранковій селекторній нараді були доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів.

“Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо”, – наголосив президент.


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