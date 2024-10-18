Зеленський назвав моделі економічного бронювання несправедливими

Президент України назвавши несправедливими моделі економічного бронювання, запропоновані Мінекономіки.

Про це він повідомив під час інтерв’ю у телемарафоні про план перемоги.

Він зазначив, що завданням Міністерства економіки та прем’єр-міністра є пошук більш справедливого підходу економічного бронювання.

“Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії”, – зазначив Зеленський.

За словами президента, ключові спеціалісти, які працюють на критичну інфраструктуру та в оборонній сфері, вже заброньовані, і ця система працює. Однак пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.

“Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб були тільки бізнес з сильним прибутком, а як же середній, а як же малий”, – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що зараз ще не знайдено балансу, тому це питання поки що залишається відкритим.

“Не можна просто шашкою махать”, – додав він.