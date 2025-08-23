        Політика

        Зеленський: “напрацювання” щодо гарантій безпеки для України “будуть готові найближчими днями”

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 15:52
        Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України, 23 серпня 2025 року / Фото Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

        «Звичайно, говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами і зустрічі у Вашингтоні. <…> Обговорили гарантії безпеки», — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

        За його словами, зараз команди України, США та європейських партнерів працюють «над їх архітектурою». «Усі напрацювання будуть готові найближчими днями», — додав український лідер.

        Зеленський знову нагадав, що необхідно продовжувати тиснути на Москву, яка «не демонструє жодних намірів до миру», щоб змінити її позицію і погодитися на зустріч на найвищому рівні для обговорення «усіх питань».


