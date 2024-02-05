Суспільство

Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп

5 Лютого 2024 12:44
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Президент України Володимир Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп і вручив нагороди військовослужбовцям.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Так, Зеленський перевірив, у яких умовах живуть військові та як вони тренуються.

“Президентові доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК “Фагот” і ПЗРК “Ігла”, а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб”, – ідеться у повідомленні.

Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід” Збройних Сил України та оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗСУ і подякував їм за захист неба.

Зеленський ознайомився з роботою центру підготовки, де тренуються мобільні вогневі групи / Фото ОП

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