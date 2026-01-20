Зеленський: “Ми поборемо в кінці кінців шахеди”

В України стало більше систем ППО, але росіяни набагато більше стали використовувати балістику, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

“Дивіться, на мій погляд, цифри, які у нас є – у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у рускіх під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компонент від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш, треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети”, – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

За словами президента, росіяни в рази збільшили кількість шахедів, але Сили оборони збільшили використання перехоплювачів і мобільних вогневих груп.

Реклама

Реклама

“Ми знайдемо інструменти, ми поборемо в кінці кінців шахеди. Але ми повинні це зробити. Ми повинні – без цього ніяк не вижити. А що стосується балістики, поки що ключ тільки в руках США”, додав Зеленський.