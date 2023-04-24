Політика

Зеленський: “Ми не можемо відмовитись від Бахмута”

24 Квітня 2023 06:58
7
зеленський, бахмут

Президент України Володимир Зеленський знову заявив, що Україна не може віддати росіянам Бахмут, хоча багато військових аналітиків і кажуть, що це місто не має великого стратегічного значення.

“Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт бойових дій і дасть російським військам та “Вагнеру” шанс захопити більше наших земель”, – сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу “Аль-Арабія”.

За словами Зеленського, якщо Росія повністю захопить Бахмут, то він може стати плацдармом для наступу на адміністративний центр Донецької області. Краматорськ, та сусідній Слов’янськ.

Він також назвав смішною риторику офіційної Росії про те, що вона воює на території України з НАТО.

“Росія воює з Україною. І оскільки вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, бо соромно визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти”, – заявив Зеленський.

Зеленський пояснив аудиторії арабського каналу, що сусіди Росії хочуть вступити до НАТО, щоби захиститися від неї.

“Якби Росія на нас не напала, Фінляндія ніколи б не вступала до НАТО, – сказав президент України. Усі країни, які хоч якось межують із росіянами, або мали якісь економічні зв’язки – усі прагнуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність. Побачили, як вони викручують руки завжди і скрізь, щоб досягти свого результату. Тепер усі ці країни хочуть у НАТО – щоб захиститися”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Квітня 2023 06:58
7

Зеленський: “Ми не можемо відмовитись від Бахмута”
24 Квітня 2023 07:10
0

Севастополь атакували морські безпілотники
24 Квітня 2023 06:50
7

Сили оборони відбили численні атаки противника у північній і центральній частинах Мар’їнки – Генштаб
23 Квітня 2023 15:03
61

Стало відомо, скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни
23 Квітня 2023 13:21
57

РФ планує все літо накопичувати ракети, щоб восени знов вдарити по енергосистемі України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
усі думки