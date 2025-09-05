Зеленський: Кількість європейських військових в Україні може сягати 10 тисяч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами можливу присутність у країні тисяч європейських військовослужбовців після завершення війни. Він підтвердив, що йдеться про контингент кількістю у 10 тисяч, але наголосив, що остаточні рішення ще не ухвалені.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Ужгороді 5 вересня.

Зеленський підтвердив, що розглядається варіант відправлення контингенту в 10 тисяч військовослужбовців, але наголосив, що говорити про це зарано.

Проте, за словами президента, кількість європейських військових в Україні “буде точно не в одиницях, а в тисячах”.

Також план з гарантіями безпеки для України включає координацію країн для безпеки в небі та на морі.