Зеленський із дружиною опублікували відео, як діти біжать шукати укриття у Києві

Президент України Володимир Зеленський опублікував півхвилинне відео, на якому в понеділок вранці діти біжать до бомбосховища в Києві на фоні вибуху, пише CNN.

Відео Зеленський опублікував у соціальній мережі з підписом: “Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день”.

Він додав: «Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!»

Його дружина Олена Зеленська також опублікувала це відео, додавши: «Ранок після безсонної ночі під обстрілом. Знову тривога… Під звуки вибухів діти біжать і кричать, щоб укритися. Але так бути не повинно — ніде і ніколи”.

Kyiv. Morning after sleepless night under fire. Anxiety once again…

Children running and screaming for shelter to the sounds of explosions. But it should not be like this – anywhere and never. Fear cannot be turned off – but we do not stop, we act. Ukraine continues to fight 🇺🇦 pic.twitter.com/wTKS3sv6qi