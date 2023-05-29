Кримінал

Зеленський із дружиною опублікували відео, як діти біжать шукати укриття у Києві

29 Травня 2023 17:32
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київ, ракетний удар

Президент України Володимир Зеленський опублікував півхвилинне відео, на якому в понеділок вранці діти біжать до бомбосховища в Києві на фоні вибуху, пише CNN.

Відео Зеленський опублікував у соціальній мережі з підписом: “Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день”.

Він додав: «Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!»

Його дружина Олена Зеленська також опублікувала це відео, додавши: «Ранок після безсонної ночі під обстрілом. Знову тривога… Під звуки вибухів діти біжать і кричать, щоб укритися. Але так бути не повинно — ніде і ніколи”.


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