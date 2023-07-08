Зеленський і Рютте зафіксували терміни початку навчання українських пілотів на F-16

Перебуваючи з робочим візитом у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, інформує ОПУ.

Глава Української держави висловив підтримку співрозмовнику в непростий політичний момент. Президент подякував команді Прем’єр-міністра й усьому народу Нідерландів за непорушність принципової позиції щодо російського вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський також висловив подяку за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом українського народу.

Сторони обговорили питання оборонної співпраці й зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на літаках F-16.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також приділили увагу підготовці до Глобального саміту миру та реалізації Української формули миру.