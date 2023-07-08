Політика

Зеленський і Рютте зафіксували терміни початку навчання українських пілотів на F-16

8 Липня 2023 15:51
33
читать на русском →
зеленський, Нідерланди

Перебуваючи з робочим візитом у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, інформує ОПУ.

Глава Української держави висловив підтримку співрозмовнику в непростий політичний момент. Президент подякував команді Прем’єр-міністра й усьому народу Нідерландів за непорушність принципової позиції щодо російського вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський також висловив подяку за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом українського народу.

Сторони обговорили питання оборонної співпраці й зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на літаках F-16.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також приділили увагу підготовці до Глобального саміту миру та реалізації Української формули миру.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Липня 2023 16:32
21

Командири “Азову” повертаються із Турції додому
8 Липня 2023 16:18
25

5 принципів застосування Україною касетних боєприпасів
8 Липня 2023 15:51
33

Зеленський і Рютте зафіксували терміни початку навчання українських пілотів на F-16
8 Липня 2023 13:44
20

З початку війни в Україні загинуло 494 дитини
8 Липня 2023 12:46
88

Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині – не менше 6 загиблих
Останні новини
усі новини

Думки

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
усі думки