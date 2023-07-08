Уряд Нідерландів іде у відставку – зламався на питанні про іммігрантів

Уряд Нідерландів розпався після того, як не зміг досягти угоди щодо обмеження імміграції. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте подає у відставку, передає Reuters.

Консервативна партія Рютте “Народна партія за свободу та демократію” прагнула посилити умови для надання притулку в країні. За жорсткіші заходи виступала і партія християнських демократів. Дві інші учасниці правлячої коаліції – “Демократи 66” та “Християнський союз” – з посиленням імміграційної політики не погоджувалися.

“На жаль, ми змушені констатувати, що розбіжності стали непереборними”, – сказав Рютте, заявивши, що негайно подасть королеві прохання про відставку всього кабінету міністрів.

Ситуація остаточно зайшла в глухий кут цього тижня, коли Рютте запропонував обмежити в’їзд дітей тих, хто втік до Нідерландів від війни. Згідно з ініціативою прем’єр-міністра, сім’ї могли б возз’єднатися лише за два роки. “Демократи 66” та “Християнський союз” навідріз відмовилися підтримати цю ідею.

Нинішня коаліція поки що залишиться як тимчасовий уряд і не зможе приймати рішення про нову політику. Парламентські вибори орієнтовно відбудуться у листопаді 2023 року. Очікується, що Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів із 2010 року, знову очолить свою партію на виборах.

У 2022 році кількість заяв про надання притулку в Нідерландах зросла на третину і перевищила 46 тисяч, причому майже половина з них припала на мешканців країн Європи. За прогнозами влади, цього року кількість заяв може сягнути 70 тисяч. Серед іншого, наплив біженців створює навантаження на житловий фонд, який і так малий для густонаселених Нідерландів.