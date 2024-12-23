Суспільство

Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення
23 Грудня 2024 11:43
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євробачення

У застосунку “Дія” завершилося голосування за склад журі Національного відбору на “Євробачення-2025”, повідомляє “Суспільне“.

За підсумками опитування, найбільше голосів набрали:

  • Джамала, співачка та переможниця “Євробачення-2016”, з 156 048 голосами (35,28%),
  • Сергій Танчинець, музикант і лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ», з 89 516 голосами (20,24%),
  • Катерина Павленко, фронтвумен гурту Go_A, з 52 359 голосами (11,84%).

Переможцям буде запропоновано підписати угоду, після чого вони офіційно стануть членами журі. У разі відмови або неможливості підписати угоду, на їхнє місце потрапить наступний кандидат за кількістю голосів.

Склад журі буде оголошено публічно після підписання угод.


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