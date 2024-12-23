Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення

У застосунку “Дія” завершилося голосування за склад журі Національного відбору на “Євробачення-2025”, повідомляє “Суспільне“.

За підсумками опитування, найбільше голосів набрали:

Джамала, співачка та переможниця “Євробачення-2016”, з 156 048 голосами (35,28%),

Сергій Танчинець, музикант і лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ», з 89 516 голосами (20,24%),

Катерина Павленко, фронтвумен гурту Go_A, з 52 359 голосами (11,84%).

Переможцям буде запропоновано підписати угоду, після чого вони офіційно стануть членами журі. У разі відмови або неможливості підписати угоду, на їхнє місце потрапить наступний кандидат за кількістю голосів.

Склад журі буде оголошено публічно після підписання угод.