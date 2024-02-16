Політика

Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду

16 Лютого 2024 21:57
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зеленський, франція
Зеленський і Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України / Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

Церемонія підписання відбулася ввечері 16 лютого під час візиту українського президента до Франції. Раніше схожу угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки Україна підписала з Німеччиною та Великою Британією.

“Ми сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну”, – заявив Макрон після підписання документу.

Макрон розповів, що угоду підписано на 10 років, вона діятиме, доки Україна не вступить в НАТО. Також Франція зобов’язалась додатково виділити на військові потреби України у 2024 році 3 млрд євро. Угода допоможе посилити обороноздатність України, захищати її суверенітет і територіальну цілісність, додав Макрон.

Зеленський під час брифінгу зазначив, що в угоді Франція чітко і принципово підтримала членство України в НАТО. Також у документі згадуються санкції проти Росії і відповідальність політичного керівництва країни-агресора, співпраця України і Франції у галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, захисту критичної інфраструктури тощо.


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