Політика

Зеленський: Хоч на 500 метрів, але вперед – щодня

22 Жовтня 2023 20:06
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зеленський

Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських окупантів та рухатися вперед, сказав у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.

“Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати й допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед – щодня, – щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює”, – сказав Зеленський.

Президент також відзначив завершення рятувальної операції в Харківській області, де напередодні було завдано удару по терміналу “Нової пошти” і загинуло 6 людей, а 17 отримали поранення.

“Ми обов’язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар теж. Нічим терористи не зламають українську свободу захищати та захистити свою державу, свою незалежність”, – сказав він.


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