Політика

Зеленський фактично підтвердив наявність військових з Північної Кореї у лавах агресора
13 Жовтня 2024 20:48
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війна, зеленський, кндр, росія
Ілюстративне фото / Фото AP

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що підтримка Росіії з боку авторитарних режимів йде не тільки по лінії надання озброєння.

“Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта”, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки.

“Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни”, – сказав президент.

На думку українських військових, навіть невмотивовані та погано оснащені солдати з Північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з РФ. У першу чергу йдеться про ППО, інженерів і тд.

“Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу”, – вважає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його словами, залучення північнокорейських військових є цілком реальним. Адже на відміну від наших західних партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть.

“Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати”, – написав Жорін у Telegram, нагадуючи, що режим КНДР уже давно під багатьма санкціями.


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