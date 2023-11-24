Суспільство

Зеленський доручив підготувати комплексний план щодо мобілізації в Україні

24 Листопада 2023 18:46
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мобілізація

Президент Володимир Зеленський поставив завдання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні вже наступного тижня.

Про це глава Української держави заявив під час спільної пресконференції із главою Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві.

Він зазначив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у п’ятницю заслухав доповіді щодо викликів у сфері мобілізації, а також щодо варіантів їх вирішення.

“Увесь план буде напрацьовано. Чесно кажучи, деякі питання ми вже вирішили, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики… Комплексний план щодо цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня. Принаймні, таке завдання поставлено і Залужному, і Умєрову, і міністрам, бо багато речей залежить і від економічних питань, треба врегулювати. Вони всі будуть комплексно доповідати наступного тижня”, – додав Зеленський.


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